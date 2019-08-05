0553 313 94 23

İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma tehdidi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Anlaşma korunamazsa nükleer programımızı nükleer anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede yürütebiliriz"- "(Zarif'in Beyaz Saray'a davet edildiği iddiası) New York'ta bulunduğum sırada daveti reddetmem halinde 2 hafta sonra yaptırım listesine alınacağım söylendi ancak ben reddettim"- "Bir hükümet değişikliği nedeniyle ABD ile tekrar müzakere edemeyiz. ABD'de devrim mi oldu ki onlarla tekrar müzakere edelim"- "ABD bugün dünyada yalnız kalmıştır ve artık birçok alanda süper güç rolünü oynayacak kapasitede değildir"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma tehdidi

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmaması halinde İran'ın nükleer programını anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede sürdüreceğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen Zarif, ülkesinin dış politikasını, nükleer anlaşmanın geleceğini ve ABD tarafından yaptırım listesine alınmasını değerlendirdi.

Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusundaki sözlerini yerine getirmemesi halinde İran'ın ABD yaptırımlarına karşı nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarını sürdüreceğini belirtirken Avrupa'ya anlaşmayı koruma çağrısında bulundu.

Nükleer anlaşmanın ortadan kalkması halinde İran'ın atacağı adımlara ilişkin uyarıda bulunan Zarif, "Anlaşma korunamazsa nükleer programımızı nükleer anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede yürütebiliriz." dedi.

- "ABD yönetiminde bazıları diplomasinin düşmanıdır"

ABD'nin kendisine yönelik yaptırımlarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Zarif, "Bana yaptırım uygulamalarının tek nedeni benim İran halkının sözcüsü olmam. ABD yönetiminde bazıları diplomasinin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Geçen ay New York ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildiğine ilişkin iddiayı doğrulayan Zarif, "New York'ta bulunduğum sırada daveti reddetmem halinde 2 hafta sonra yaptırım listesine alınacağım söylendi ancak ben reddettim." diye konuştu.

- "ABD'de devrim mi oldu ki onlarla tekrar müzakere edelim"

İran'ın ABD ile müzakere etmeyeceğini belirten Zarif, şunları kaydetti:

"Nükleer müzakereler sırasında tarihte ABD ile en uzun müzakereleri biz yürüttük. Bir hükümet değişikliği nedeniyle onlarla tekrar müzakere edemeyiz. ABD'de devrim mi oldu ki onlarla tekrar müzakere edelim? ABD müzakere iddiasında bulunamaz çünkü müzakere masasını kendileri terk etti. Müzakere konusunda doğru sözlü olmadıklarını İran'ın Büyük Devrim Rehberi (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) ve Dışişleri Bakanına yaptırım getirerek ispat ettiler."

Zarif, "Biz ekonomik terörizmi kabul etmiyoruz ve ekonomik teröristlerle müzakere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle bölgesel sorunları çözmek için görüşmelere hazır olduklarını söyleyen Zarif, "Komşularımız ve dostlarımızla müzakereye her zaman hazırız ve bu stratejimizi sürdüreceğiz." dedi.

- ABD'nin Basra Körfezi'nde koalisyon oluşturma çabası

ABD'nin uluslararası alanda izlediği tek taraflı politikalar nedeniyle kendini izole ettiğini savunan İran Dışişleri Bakanı, "ABD bugün dünyada yalnız kalmıştır ve artık birçok alanda süper güç rolünü oynayacak kapasitede değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Washington'un Basra Körfezi'ndeki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uluslararası koalisyon oluşturma girişimlerine ilişkin ise, "ABD istediği koalisyonu kuramadı. Dostları dahi ABD ile aynı koalisyonda bulunmaktan utanç duyuyor." yorumunu yaptı.

- "İngiltere ekonomik terörizmin ortağıdır"

Konuşmasında İngiltere ile yaşanan tanker krizine de değinen Zarif, "İngiltere'nin Cebelitarık'taki eylemi deniz korsanlığıdır. Alıkonulan tanker, yaptırım uyguladıkları ülkeye (Suriye) gitmiyordu." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'yi Tahran'a karşı izlediği politikalarla "ABD'nin ekonomik terörizminin ortağı" olmakla suçladı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
  1. - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya Rusya'ya nota!
    1. Japonya Rusya'ya nota!
    2. Thompson üzümünün Buldan’da deneme..
    3. Samsun’da 263 litre kaçak içki ele..
    4. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    5. Adanalı aşçılardan Mengen’de..
    6. Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu..
    7. Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
    8. Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2..
    9. Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya..
    10. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    11. Bakan Soylu'nun talimatı sonrası..
    12. Bahçesinde 22 kök dişi Hint keneviri..
    13. Atatürk Üniversitesi eğitim ağını..
    14. Altın fiyatları
    15. Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı..
    16. Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye..
    17. Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük..
    18. İlk kurşun hikayesi ve...
    19. Ereğli’de zabıta denetimleri
    20. Trabzonspor tribünlerine yeni bir..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!