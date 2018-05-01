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İran'dan Netanyahu'ya tehdit: Pişman olacaksınız!

İsrail Başbakanı Netahyahu'nun 'nükleer suçlamaları' sonrası İran Savunma Bakanı Hatemi, "Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran'ın karşılığını olacaktır ve siz pişman olacaksınız." dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 18:51
İran'dan Netanyahu'ya tehdit: Pişman olacaksınız!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İran'ın nükleer arşivini ele geçirdikleri ve gizli silah programına dair kanıt bulduklarını' iddia ettiği açıklamalarına bir yanıt da İran Savunma Bakanı'ndan geldi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Netanyahu'nun iddialarını 'İsrail'in provokatif eylemleri' diye niteleyip Tahran'ın yanıtsız bırakmayacağını söyledi.

"PİŞMAN OLACAKSINIZ"

Hatemi, ''Bu bizim Kudüs'ü işgal eden rejime ve onun destekçilerine uyarımızdır: Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran karşılığı sürpriz şekilde olalacaktır ve siz bundan pişman olacaksınız'' dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 18:51
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