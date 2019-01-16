İran'dan Netanyahu'ya Suriye cevabı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İran'ın Suriye'den ivedilikle çıkmaması durumunda bu ülkedeki mevzilerini vuracakları" yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Netanyahu'nun açıklamalarına karşılık Caferi, "Sizin gülünç tehditlerinize hiç aldırış etmiyoruz." dedi.

İran'ın Suriye'deki askeri varlığını koruyacağını dile getiren Caferi, "İran, askeri danışmanlarını, teçhizatını ve silahlarını çekmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı, İsrail yönetiminin, füzelerinden çekinmesi gerektiğini belirterek "İran füzelerinin başınıza düşeceği günden korkun." şeklinde konuştu.

Netanyahu dünkü açıklamasında, "Size (İran) oradan (Suriye'den) hızlıca ayrılmanızı tavsiye ediyorum, çünkü saldırılarımıza söz verdiğimiz gibi durmadan ve korkusuzca devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.