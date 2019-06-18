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İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

18 Haziran 2019 Salı 09:12
İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan yazılı mesajında Musevi, "İran, büyük Mısır halkının görüşlerine saygıyla Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Mısır halkı, ailesi ve geride kalan dostlarına başsağlığı ve merhum için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda ayrıca, Mursi'nin Mısır halk hareketinin zaferi sonrası cumhurbaşkanlığına seçildiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:12
  1. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi
  2. İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

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