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İran'dan kritik İdlib açıklaması: Operasyona katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'nin İdlib'e yönelik olası bir operasyonuna İran'ın katılmayacağını söyledi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:54
İran'dan kritik İdlib açıklaması: Operasyona katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'deki iç savaşın düğüm noktası haline gelen İdlib'le ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Kasımi, Suriye ordusunun yapacağı olası bir operasyona İran'ın katılmayacağını söyledi.

"TERÖRİSTLERDEN! TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ"

İdlib konusunun Suriye halkına zarar vermeden çözülmesi gerektiğini belirten Kasım, Türkiye ve Rusya ile yapılan görüşmelerde bazı konuları gündeme getirdiklerini belirtti.

İran'ın Suriye'de sadece danışmanlık desteği verdiğinin altını çizen Tahran sözcüsü, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve bu nedenle kısa süre içerisinde ülkenin "teröristlerden" temizlenmesini istediklerini ifade etti.

Kasımi, "Şu an İdlib'de insani konular için girişimler var. Bunların başarıya ulaştığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

100 BİNE YAKIN SİLAHLI GÜCÜ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İdlib, Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşın ardından muhaliflerin elinde kalan son büyük şehir olarak öne çıkıyor. Savaşın düğüm noktalarından biri olan kent, bir süredir Esed rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

İran'ın Suriye'de birçoğu paramiliter güçler olmak üzere 100 bine yakın silahlı gücü olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:54
  1. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
  2. İdlib
  3. olası İdlib operasyonu
  4. Türkiye
  5. Rusya
  6. Suriye
  7. Esed rejimi
  8. iç savaş

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