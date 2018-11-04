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İran'dan 'Kaşıkçı' cinayetiyle ilgili bomba iddia! Milyonlarca dolar harcadılar

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini İran'la ilişkilendirmek için milyonlarca dolar harcadığını iddia etti.

04 Kasım 2018 Pazar 09:34
İran'dan 'Kaşıkçı' cinayetiyle ilgili bomba iddia! Milyonlarca dolar harcadılar

Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend'in göreve başlaması  nedeniyle düzenlenen programa katılan İshak Cihangiri, burada yaptığı konuşmada, ABD  yaptırımları ve Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Cihangiri, konuşmasında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın İran'a karşı  psikolojik savaş başlattığını ve bunu medya üzerinden yürüttüklerini ifade ederek  bu konuda bir dereceye kadar başarılı olduklarını ve insanları endişeye sevk  ettiklerini söyledi.

Milyonlarca dolar tahsis edildi

Bu ülkelerin Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını İran'la  bağlantılandırmak için yoğun bir çabanın içine girdiğini savunan Cihangiri, "ABD  ve müttefiklerinin, medyanın İran aleyhine seferber edilerek propaganda yapılması  ve kamuoyunun İran aleyhine yönlendirilmesi için milyonlarca dolar tahsis  ettiğini" ileri sürdü.

Cihangiri, bu meseleyle ilgili bazı haberlerin İngiliz basınında çıktığını kaydederek, "Diğer batı medyasının da bu konuyu gündeme getireceğinden  eminiz. Bazı medya organları, dünyada bağımsız olarak nitelendiriliyor, fakat  bunlar kamuoyunu İran'ın aleyhine yönlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyaya güvenilir ülke olduğumuzu gösterdik"

Yaptırımlarla ilgili olarak da İran halkının ABD'nin tek taraflı  siyasetine karşı durduğunu dile getiren Cihangiri, Washington yönetiminin, yürüttüğü politikalar nedeniyle yalnız kaldığını, kendilerinin siyasi açıdan daha  iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Dünyaya güvenilir ülke olduğumuzu ABD'nin  de güvenilmez olduğunu gösterdik." dedi.

Cihangiri, ABD yaptırımlarına karşı gerekli önlemleri aldıklarına ve  mekanizmaları kurduklarına işaret ederek, devletin kasasında para olduğunu  söyledi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:34
  1. iran
  2. suudi arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Ferhad Dejpesend
  5. İshak Cihangiri

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