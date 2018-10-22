İran'dan Kaşıkçı açıklaması: Örtbas ediyorlar

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, Suudi Arabistan'ın Batı'nın yardımıyla olayı önce örtbas etmeye çalıştığını daha sonra itiraf etmek zorunda kaldığını söyledi.

İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Laricani yargı mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına değindi.

Laricani, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili olarak, "Suudi Arabistan önce Batı'nın yardımıyla olayı örtbas etmeye çalıştı, sonra itiraf etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, şunları kaydetti:

"Kaşıkçı'nın feci bir şekilde öldürülmesi, günahsız insanların kanını döken Suudi Arabistan rejimi ve şöhret peşindeki gencin (Veliaht Prens Muhammed Bin Selman) mahiyetini apaçık ortaya koymaktadır."

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.