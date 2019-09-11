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İran'dan kadınların statta maç izleme yasağına ilişkin çelişkili açıklamalar

- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ruhani hükümetinin kadınların stadyumda maç seyretmelerini "olumlu" karşıladığını söylerken, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise kadınların stadyumda yer almalarının halihazırda "uygun olmadığını" savundu

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
İran'dan kadınların statta maç izleme yasağına ilişkin çelişkili açıklamalar

İSTANBUL (AA) - İran'da, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini ateşe veren kadının hayatını kaybetmesinin ardından hükümetten yasağa ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.

İran medyasına göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ruhani hükümetinin kadınların stadyumda maç seyretmelerini "olumlu" karşıladığını söyledi.

Aynı toplantı sonrası açıklama yapan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise kadınların stadyumda yer almalarının halihazırda "uygun olmadığını" savundu.

- "Hükümet olumlu karşılıyor"

Kadınların sosyal ortamlarda bulunma taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Rebii, "Hükümet, kadınların stadyumlara girmesini olumlu karşılıyor. Spor Bakanı tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi kadınların milli ve lig maçlarını stadyumda seyretmeleri için fiziki şartlarla ilgili çalışmalar tamamlandı." dedi.

Konuyla ilgili kararların hızlı bir şekilde alınması gerektiğine işaret eden Rebii, "Konuyla ilgili bazı endişelerin bertaraf edilmesi için maç seyretmeye stadyumlara giden erkeklere de ahlaki kurallara riayet etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şu an uygun değil"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ise halihazırda kadınların stadyumlarda maç izlemelerinin uygun olmadığını söyledi.

Vaizi, konuya dair şunları kaydetti:

"Bize göre, stadyumdaki şartların uygun olması durumunda kadınların buralarda bulunmasında bir engel yok. Ancak şu an rakip takımların taraftarları birbirlerine küfrediyor ve kavga ediyorlar. Bu durumda şu an kadınların stadyumlarda yer alması uygun değil."

İran'ın önde gelen futbol takımlarından İstiklal taraftarı Seher Hudayari, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak yaklaşık bir hafta önce kendini ateşe vermiş ve hayatını kaybetmişti.

"Mavi Kız" olarak adlandırılan Hudayari'nin ölümü, ülke genelinde tepkilere yol açarken Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinden (FIFA) yapılan yazılı açıklamada İran'da kadınların stadyuma girişine izin verilmesi çağrısı yinelenmişti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
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