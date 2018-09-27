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İran'dan 'İsrailli asker fotoğrafı' skandalı

İran'ın Şiraz kentinde İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle belediye tarafından asılan afişlerde İran askerleri yerine İsrail askerlerinin kullanılması ülkede tepkilere neden oldu.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:01
İran'dan 'İsrailli asker fotoğrafı' skandalı

Şiraz Belediyesi tarafından 1980-88 yılları arasındaki İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla hazırlanıp kentteki bir meydana asılan afişte kayalık bir tepe üzerinde duran üç erkek askerin arkadan çekilmiş fotoğrafını kullandı.

Kentteki bir meydana asılan afişteki fotoğrafın İsrail ordusunun üniformalarını giymiş askerlerin fotoğrafı olduğu halk tarafından fark edilince söz konusu afiş indirildi. Şiraz Belediyesi ise tepkilerin hedefi oldu.

Ülke medyasında olay sert şekilde eleştirilirken Şiraz Şehir Konseyi Başkanı Ahmed Destgayb, sorumlular hakkında acil soruşturma çağrısında bulundu.

Şiraz Belediye Başkanı Haydar İskenderpur, olay nedeniyle halktan özür diledi. İskenderpur, Şiraz Belediyesi Kültür, Sosyal ve Spor İşleri Müdürlüğü'ne sorumluların derhal tespit edilip cezalandırılması talimatını verdi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:01
  1. iran ırak savaşı
  2. Şiraz belediyesi
  3. israil askeri

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