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İran'dan İsrail'e "yalancı çoban" yanıtı

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarına İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

01 Mayıs 2018 Salı 09:25
İran'dan İsrail'e "yalancı çoban" yanıtı

Art arda gelen açıklamalara İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'da paylaşımda bulunarak, "Yalancı çoban yine iş başında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karikatür fiyaskosu da azmini kıramadı. Artık sadece küçük bir kesimi kandırabilirsin" diye yazdı.

Zarif, ikinci bir tweet daha atarak, "Başkan Trump, anlaşmayı ortadan kaldırmak için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun çoktan gündeminden çıkmış eski iddiaların üzerine atlıyor. Ne kadar da uygun. Yalancı çoban tarafından dile getirilen bu koordine istihbarat iddiaları 12 Mayıs'ın hemen birkaç gün öncesine denk geldi. Ama Trump'ın kutlamaya başlamaktaki aceleciliği tüm gizliliği ortadan kaldırdı." paylaşımında bulundu.

NETANYAHU'DAN CANLI YAYINDA 55 BİN SAYFALIK 'GİZLİ BİLGİ'

"İran, askeri nükleer programa sahip olmadığını söylerken dürüst değildi" ifadelerini kullanan Netanyahu, İsrail istihbaratının ulaştığı on binlerce belgenin, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını ortaya koyduğunu savundu.

İsrail'in elindeki delillerin, nükleer program konusunda İran'ı suçlu bulacağını söyleyen Netanyahu, İran'ın gizli programının Amad Projesi olarak isimlendirildiğini kaydetti.

Netanyahu, "2015 yılında uluslararası güçler ile nükleer anlaşma imzalandıktan sonra Tahran, balistik füzelere konulmak üzere Hiroşima benzeri 5 nükleer bomba geliştirilmesi için hazırlanan nükleer program hakkında bilgilerin yer aldığı birçok belgeyi gizledi" dedi.

İran'ın nükleer silah yapımını sürdürmeyi planladığını ifade eden Netanyahu, ABD'nin bu bilgileri araştırmaya çalıştığını aktardı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:25
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