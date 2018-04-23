İran'dan İsrail'e uyarı

İran Devrim Muhafızları başkan yardımcısı, İsrail’in hava üslerine “erişilebileceği” ve İran’ın “ellerinin tetikte ve füzelerin hazır olduğu” konusunda İsrail’i uyardı.

İki hafta önce en az dört İranlının ölümüne yol açan İsrail saldırısının ardından başlayan gerilimin devamı olarak İran ile İsrail arasındaki sert açıklamalar devam etti. İran hükümetinin son yıllarda geliştirdiği füze sistemlerinin İsrail’in tamamını hedef alacak menzilde olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızlarının, İran Rejim Hükümetinin, Bakanlar ve Milletvekillerinin İsrail’i tehdit eden açıklamaları sık sık uluslararası basında yer alıyor. Hüseyin Salami, İsrail’in “ejderhanın ağzında” yaşadığını ve İsraillilerin bir savaşın patlak vermesi durumunda “deniz dışında” gidecek hiçbir yerlerinin olmadığını söyledi

Salami, tehdidinde kuzey ve batı İsrail’den kuzey Lübnan ve Gazze’ye işaret eden bir füze saldırısı ve kara savaşıyla iki cephenin açılacağını söyledi. “İsraile diyoruz; biz sizi ciddi olarak tanıyoruz. İşgal edilmiş Filistin, Kuzey ve Batı’nın her tarafından kuşatılmışsınız, gidecek hiçbir yeriniz yok… Gelecek savaşın Temmuz 2006 savaşı gibi olacağını düşünmeyin… (2006’da Lübnan’daki Temmuz savaşına gönderme yaparak) Deniz hariç kaçak yolunuz yok ”dedi.

İSRAİL: “BİZİ TEST ETMEYİN”

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Salami'nin açıklamaraına şöyle yanıt verdi: “Bizi test etme. Kuzey cephesine değil, birkaç cepheye hazırız. Herhangi bir taraf bizimle bir savaş başlattığında, kan kendi kafasında olacaktır.İsrail ordusuyla savaşmaya çalışmak onların çıkarına değil.”

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise, İran’ı İsraillilerin onlara zarar vermeye çalışanlarla savaşacağı konusunda uyardı. “İran tehditlerine baktığımızda, askerlerimizin ve farklı güvenlik güçlerimizin tüm gelişmeler için hazır olduğunu teyit ediyoruz. Bize zarar vermeye çalışanlarla savaşacağız ve ödeyeceğimiz bedelden dolayı vazgeçmeyeceğiz. ”