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İran'dan İsrail'e sert tepki: Yalancı çoban

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "nükleer silah" iddialarına İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten sert tepki geldi. Zarif, Netanyahu'ya "yalancı çoban" ifadesiyle karşılık verdi.

01 Mayıs 2018 Salı 15:54
İran'dan İsrail'e sert tepki: Yalancı çoban

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığını" iddia eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "yalancı çoban" olarak nitelendirdi.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalancı çoban (Netanyahu), iddialarını 12 Mayıs'tan bir kaç gün önce ortaya attı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı feshetmek için eski suçlamalarına devam ettiğini kaydeden Zarif, halbuki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun bu iddiaları önceden araştırdığını ifade etti.

SON KARAR 12 MAYISTA AÇIKLANACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da sık sık İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmek istediğini dile getiriyor.

Trump'ın, İran ile 5 1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Son günlerde konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Trump'ın nükleer anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:54
  1. Cevad Zarif
  2. İran
  3. Binyamin Netanyahu
  4. İsrail
  5. ABD
  6. Donald Trump
  7. İngiltere
  8. Fransa
  9. Rusya
  10. Çin
  11. Almanya

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