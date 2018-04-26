İran'dan İslam ülkelerine "ABD" çağrısı!
Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim olmayacaklarını ifade eden İran'ın dini lideri Hamaney, Müslüman ülkelere çağrıda bulundu.26 Nisan 2018 Perşembe 11:33
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Müslüman ülkeleri ABD'ye ve ortak düşmanlarına karşı birleşmeye çağırdı.
"İran halkı ABD ve diğer kibirli güçlerin zorbalık girişimlerine başarılı bir şekilde karşı koydu ve direnmeye devam edecek" açıklamasını yapan Hamaney ayrıca, bütün Müslüman ulusları ABD ve diğer düşmanlarına karşı birleşmesi gerektiğini söyledi.
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