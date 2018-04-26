İran'dan İslam ülkelerine "ABD" çağrısı!

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Müslüman ülkeleri ABD'ye ve ortak düşmanlarına karşı birleşmeye çağırdı.

"İran halkı ABD ve diğer kibirli güçlerin zorbalık girişimlerine başarılı bir şekilde karşı koydu ve direnmeye devam edecek" açıklamasını yapan Hamaney ayrıca, bütün Müslüman ulusları ABD ve diğer düşmanlarına karşı birleşmesi gerektiğini söyledi.