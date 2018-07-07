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İran'dan IŞİD'lilere toplu idam!

Geçen yıl İran'ın başkenti Tahran'da başkentte meclis binasına saldıran IŞİD teröristlerinden sekizi asılarak idam edildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:49
İran'dan IŞİD'lilere toplu idam!

İran'da geçen yıl başkent Tahran'ı savaş alanına çeviren teröristler, bu sabah asıldı.

Sekiz IŞİD üyesi için Mayıs ayında verilen idam cezaları, bu sabah infaz edildi.

Hepsi Kirmaşan kentinde doğan militanların adları şöyle: "Süleyman Muzaferi (55), İsmail Sofi (33), Rehman Behruzi, Seyid Macidi, Siruz Ezizi (32), Eyüp İsmail (28), Husrew Remezani ve Osman Behruz (29)."

Tahran'daki meclis binası ve Humeyni'nin mezarını hedef alan teröristlerin saldırısı, saatlerce sürmüştü. 7 Haziran 2017'deki saldırılarda 17 kişi ölmüştü.

İran'ın batı komşusu Irak'ta da geçen hafta 12 IŞİD teröristi asılmıştı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:49
  1. İran
  2. IŞİD
  3. İdam
  4. Ceza

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