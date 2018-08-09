İran'dan Irak'a savaş tazminatı resti!

İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, Irak'ın İran'a 1,1 trilyon dolar borcu olduğunu ancak ülkesinin bu borcun ödemesini ertelediğini öne sürdü

İranlı milletvekili Mahmut Sadıki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 1980 yılında başlayan ve 8 yıl süren Irak - İran savaşında Irak’ın ülkeye verdiği bin 100 milyar dolar hasarın tazminatını Birleşmiş Milletlerin (BM) kararı uyarınca ödemesi gerektiğini söyledi.

İran’ın, zor durumda olan Irak’tan tazminatı istemediğini ve bu konuda çok beklediğini söyleyen İranlı milletvekili, “Irak başbakanı tazminatı ödemesi yerine ABD’nin uyguladığı baskıcı yaptırımları uyguluyor” ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi dün yaptığı açıklamada, yaptırımların stratejik hata olduğunu kaydederek, “Onaylamamıza rağmen halkımızı korumak için buna bağlı kalacağız” demişti.