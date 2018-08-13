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İran ve Irak arasında gerginlik! ''Sorumsuzca''

Irak Başbakanı İbadi'nin, ABD'nin İran'a karşı aldığı yaptırım kararını uygulayacaklarını açıklamasının ardından İran'dan çok sert açıklama yapıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:17
İran ve Irak arasında gerginlik! ''Sorumsuzca''

İran'ın dini lideri Ali Hameney’in Irak Temsilcisi Mücteba el-Hüseyni, "ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını" söyleyen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, ABD karşısında psikolojik yenilgiye düştüğünü belirtti.

Hüseyni, yaptığı yazılı açıklamada, İbadi’yi sert bir dille eleştirerek, "yaptırımları uygulayacakları" yönündeki açıklamasının "sorumsuzca" olduğunu savundu.

''IRAK BAŞBAKANI YENİLDİĞİNİ GÖSTERDİ''

Hüseyni, "Irak Başbakanı, üzüntü duyduğumuz bu tutumuyla ABD karşısında psikolojik olarak zayıf düştüğünü ve yenildiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Hüseyni'nin bu açıklamalarına Irak hükümetinden henüz herhangi bir yanıt gelmedi.

İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını söylemişti. İbadi, bu açıklamasından dolayı İran'a yakın Şii siyasi ve askeri grupların sert eleştirisine maruz kalmıştı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:17
  1. Ali Hameney
  2. Mücteba el-Hüseyni
  3. Haydar el-İbadi
  4. Şii
  5. İran
  6. Irak
  7. ABD

YORUM YAZ

  • Ali YILDIRIMAli YILDIRIM2 sa önce
    Yaşadığınız toprakları kanıyla sulayan Hz. Hüseyinden ders alın. Zillet içinde yaşamaktansa izzetle ölmeyi tercih edin...
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