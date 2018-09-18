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İran'dan Instagram tehdidi! 'Kapatırız'

İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Firuzabadi, popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın, ülkede temsilcilik açma ve İranlı kullanıcıların bilgilerini ülkedeki veri merkezlerinde saklamayı kabul etmemesi halinde kapatılacağını açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 18:28
İran'dan Instagram tehdidi! 'Kapatırız'

İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram'ın, ülkede temsilcilik açma ve İranlı kullanıcıların bilgilerini ülkedeki veri merkezlerinde saklamayı kabul etmemesi halinde kapatılacağını açıkladı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan bir programa katılan Firuzabadi, Instagram yöneticileriyle şu ana kadar birkaç kez görüştüklerini ancak yöneticilerin İran'ın şartlarını kabul etmeye yanaşmadığını aktardı.

Telegram adlı mesajlaşma uygulamasının yetkililerin iş birliği çağrılarını kabul etmediği için yasaklandığını hatırlatan Firuzabadi, "Instagram, Telegram gibi aynı sonuçla karşılaşabilir. İş birliği yapmaması halinde İnstagram'a erişim engeli getirilecektir." dedi.

Firuzabadi, İran'da belirli bir oranda kullanıcıya ulaşan yabancı sosyal medya ağlarına ülkede temsilcilik açma ve İranlı kullanıcıların bilgilerini İran'daki veri merkezlerinde saklama şartı getirdiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:28
  1. İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi
  2. İran
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