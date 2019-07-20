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Cevad Zarif'ten İngiltere'ye yanıt: ABD'nin ortağı olmaktan vazgeçin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiliz petrol tankerini uluslararası denizcilik kurallarını koruma amacıyla alıkoyduklarını belirterek, "İngiltere, ABD'nin ekonomik terörünün suç ortağı olmaktan vazgeçmelidir." dedi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:12
Cevad Zarif'ten İngiltere'ye yanıt: ABD'nin ortağı olmaktan vazgeçin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiliz petrol tankerini uluslararası denizcilik kurallarını koruma amacıyla alıkoyduklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği garanti ettiğini savunan Zarif, "İngiltere, ABD'nin ekonomik terörünün suç ortağı olmaktan vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

İran ile ingiltere arasında tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:12
  1. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. İngiliz petrol tankeri
  3. denizcilik kuralları
  4. İran Dışişleri Bakanı Zarif
  5. Basra Körfezi
  6. Hürmüz Boğazı
  7. Cebelitarık Özerk Yönetimi
  8. İran Devrim Muhafızları Ordusu
  9. Steno İmpero

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