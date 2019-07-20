0553 313 94 23

İran'dan İngiltere'ye tanker yanıtı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir"- "İngiltere, ABD'nin ekonomik terörünün suç ortağı olmaktan vazgeçmelidir"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:35
İran'dan İngiltere'ye tanker yanıtı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiliz petrol tankerini uluslararası denizcilik kurallarını koruma amacıyla alıkoyduklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği garanti ettiğini savunan Zarif, "İngiltere, ABD'nin ekonomik terörünün suç ortağı olmaktan vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

- İran ile ingiltere arasında tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:35
  1. iran
  2. İran ​​​Dışişleri Bakanı Muhammed ​​Cevad Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    1. Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş..
    2. Düzce’de sel sonrası arama çalışmaları..
    3. "CHP çöp, çukur, çamur ve militan..
    4. Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt..
    5. Eşini ikna edemeyince kendisini..
    6. Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı..
    7. Caretta caretta üreme alanında drift..
    8. Tarihi Kentler Birliği Malatya..
    9. Gurbetçilerin Kapıkule sevinci
    10. Beşiktaş Futbol Takımı’na yeni sezon..
    11. Pakistan'da yolcu uçağı iniş sırasında..
    12. İsmail Kartal: “ Barış ve Frey..
    13. Isparta’da Belediyenin ISTEM fabrikası..
    14. Selde kaybolan 6 kişiyi arama..
    15. 15 Temmuz şehitleri anısına muaythai..
    16. Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
    17. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere..
    18. İran'dan İngiltere'ye yanıt: Vazgeçin
    19. Devlet Bahçeli: Onları rahatsız etmeye..
    20. Balıkesir polisinden ticari taksilere..
    21. Antalyada kiralık tır şoförünün 25..
    22. Vali Yazıcı, müze okulu ziyaret etti
    23. Şerefnur Öztürk: Migren hastalarının..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li..
    25. GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırı:..
    26. Başkan Sabırlı’dan KKTC Barış..
    27. MÜSİAD, kan bağışı kampanyası düzenledi
    28. Akrebin soktuğu çocuk hastaneye..
    29. Şanlıurfa'da çalınan hafif ticari araç..
    30. Muhammet Emin Akbaşoğlu: Yavru..
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'