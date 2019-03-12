0553 313 94 23

İran'dan İngiltere'nin tutuklu vatandaşına diplomatik koruma kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi:- "Bu girişimin iyi niyetten yoksun olduğu, hiçbir şekilde yapıcı ve olumlu olmadığı, şartları daha da karmaşık hale getirmese de kolaylaştırmayacağı açıktır"

12 Mart 2019 Salı 16:31
İran'dan İngiltere'nin tutuklu vatandaşına diplomatik koruma kararına tepki

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere'nin İran'da 5 yıl hapse mahkum edilen İngiltere-İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'ye diplomatik koruma kararının durumu kolaylaştırmayacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kasımi, Tahran'ın İngiltere'nin diplomatik koruma kararına ilişkin resmi kanallar üzerinden bilgilendirildiğini açıkladı.

Kararın İran'da ya da uluslararası alanda hukuki bağlayıcılığı olmayacağını savunan Kasımi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu girişimin iyi niyetten yoksun olduğu, hiçbir şekilde yapıcı ve olumlu olmadığı, şartları daha da karmaşık hale getirmese de kolaylaştırmayacağı açıktır."

İran-İngiltere çifte vatandaşı Zaghari, 2016'da İran'da "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

İngiltere, İran'ın 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı İngiliz vatandaşı Zaghari'ye yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliğini gerekçe göstererek, geçen hafta diplomatik koruma sağlama kararı almıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere'nin son derece olağan dışı bir adım atması ve diplomatik koruma uygulamasını işletmesine karar verdim." demişti.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin İran'da tutuklu Zaghari'ye için diplomatik koruma kararının geçerli olmayacağını savunuyor.

Diplomatik koruma, bir devletin, bir başka devletin yanlış eylem veya işlemlerinden zarar gören vatandaşının haklarını uluslararası kanunlar çerçevesinde korumaya alması olarak tanımlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:31
  1. İngiltere
  2. iran
  3. Nazanin Zaghari-Ratcliffe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş’ta Göztepe maçı biletleri satışa çıktı
    1. Beşiktaş’ta Göztepe maçı biletleri..
    2. Bağımsız aday Gökçe seçim..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ittifakta..
    4. Darbeci general imzasını da inkar etti
    5. Vali Sonel’den Pülümür’e ziyaret
    6. AK Parti'nin Beylikdüzü mitingi
    7. "KOBİ'leri e-ticarette büyütmek..
    8. Başkan Uğurdağ’dan istihdam..
    9. Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
    10. Antalya’da yolcu otobüsü kaza yaptı:..
    11. AA heyeti Pakistan'da temaslarda..
    12. Kaynak yaparken yangın çıktı
    13. Millerin rakibi Moldova’nın aday..
    14. Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor..
    15. Üniversite-Sanayi iş birliği önemli..
    16. Altınöz, “Kendi eşine sataşma var diye..
    17. DAG için yeni imzalar atıldı
    18. Dev uçak Keşan’a geldi
    19. AB'den BAE'ye kötü haber! Listeye..
    20. BM heyeti Venezuela'da görüşmelere..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü