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İran'dan İngiltere ve Fransa'ya tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere ve Fransa'yı füze programına karşı yaptıkları açıklamalar nedeniyle eleştirerek füzelerde nükleer savaş başlığı kullanımıyla ilgili hiçbir planları olmadığını ifade etti

04 Aralık 2018 Salı 22:42
İran'dan İngiltere ve Fransa'ya tepki

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın savunma füzelerinde nükleer savaş başlığı kullanımıyla ilgili hiçbir plan ve programı olmadığını bildirdi.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, bazı Batılı ülkelerin İran'a karşı açıklamaları ve Fransa ile İngiltere'nin, füze programını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine taşıma yönünde attığı adımları eleştirdi.

İran'ın füze programının tamamen caydırma amaçlı ve ülkenin savunmasının bir parçası olduğunu belirten Kasımi, savunma füzelerinde nükleer savaş başlığı kullanımıyla ilgili hiçbir plan ve programları olmadığını ifade etti.

Füze programıyla ilgili endişelerin temelsiz ve bazı ülkelerin hedefleri doğrultusunda ortaya konulduğunu savunan Kasımi, "Savunma programlarımızı endişelere göre düzenlemiyoruz. Endişelerin doğru, mantıklı ve esaslı bir gerekçesi yoktur. Bu endişeler dünyadaki İran karşıtı rejimlerin siyasetinin bir ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımi, çifte standart uygulamakla suçladığı Batılı ülkelerin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki uygulamalarına ses çıkarmadığını ancak İran'ın "barışçıl savunma programına" karşı harekete geçtiğini ileri sürdü.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:42
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