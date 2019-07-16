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İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kaybolan BAE petrol tankeri açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başka bir ülkeye ait petrol tankerinin Basra Körfezi'nde arıza yapması nedeniyle İran güçleri tarafından gerekli müdahalenin yapılması için çekildiğini açıkladı

16 Temmuz 2019 Salı 23:23
İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kaybolan BAE petrol tankeri açıklaması

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başka bir ülkeye ait petrol tankerinin Basra Körfezi'nde teknik arıza yaptığını söyledi.

Musevi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, cumartesi gecesinden bu yana haber alınmayan BAE'ye ait petrol tankeriyle ilgili bilgi verdi.

İsim vermeden yabancı bir ülkeye ait petrol tankerinin Basra Körfezi'nde teknik arıza yaptığını aktaran Musevi, İran güçlerinin de gelen yardım talepleri üzerine uluslararası yasalara göre gemiye yardım ettiğini dile getirdi.

İran'ın BAE'ye ait petrol tankerine el koyduğu yönündeki iddialara tepki gösteren Musevi, İran güçlerinin arıza yapan gemiyi gerekli müdahalelerin yapılması için İran kara sularına çektiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki BAE'ye ait petrol tankerinden cumartesi gecesinden bu yana haber alınamadığı bildirilmişti. Tanker izleme şirketi Refinitiv'in analisti Ranjith Raja, söz konusu tankerin son üç ayda takip sistemini kapatmadığını belirterek, "Bu bir tehlike işaretidir." demişti.

Olay, petrol tankerine el konulmasına İran'ın misilleme ihtimalini akıllara getirirken BAE'den henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

- Cebelitarık'ın alıkoyduğu tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da geçen hafta İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüğünü bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini kaydetmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini iki kez Dışişleri Bakanlığına çağıran İran yönetimi, "Grace 1"in bir an önce bırakılmasını istiyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün yaptığı bir konuşmada, "İngiltere deniz korsanlığı yapıyor ve gemimizi çalıyor. Önce cinayet işliyorlar sonra da buna yasal kılıf uyduruyorlar. İran ve bu rejime inanan unsurlar bu şeytanlıkları cevapsız bırakmayacaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:23
  1. BAE
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