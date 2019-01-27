0553 313 94 23

İran'dan "halkın itirazlarına kulak verilmeli" çıkışı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, devlet ile halk arasındaki diyaloğun ülkenin en büyük ihtiyacı olduğunu söyledi

27 Ocak 2019 Pazar 12:33
İran'dan "halkın itirazlarına kulak verilmeli" çıkışı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, devlet ile halk arasındaki diyaloğun ülkenin en büyük ihtiyacı olduğunu ve halkın itirazlarına kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkent Tahran'da Farabi Uluslararası Festivali'nin kapanış töreninde konuşan Cihangiri, ülkesinin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Devlet ile halk arasındaki diyalog ülkenin en büyük ihtiyacıdır. Halkın itirazlarına kulak verilmeli." dedi.

İran'ın geçmiş dönemde karşılaştığı zorlukları halk sayesinde aştığını hatırlatan Cihangiri, "Eğer halk inisiyatif alırsa sorunların üstesinden gelebiliriz. İlmi düşünce ve siyasi idarenin yardımıyla birlikte ülkedeki toplumsal sorunları ve halktaki ekonomik kaygıları azaltacağız." ifadelerini kullandı.

İran basınına göre Cihangiri, ABD'nin İran'a karşı ekonomik savaşın yanında psikolojik ve medya savaşı da başlattığını, bu yolla İranlı gençleri gelecek konusunda karamsarlığa sevk etmek istediğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, büyük bir çabayla halkı gelecek konusunda ümitlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:33
  1. iran
  2. İshak Cihangiri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En uygun yemek vakti
    1. En uygun yemek vakti
    2. AK Parti'nin oy pusulasındaki yeri 31..
    3. Klon sığırda ikinci kuşak başarısı
    4. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    5. Saç uzatmak sünnet midir?
    6. Fenerbahçe'nin transferde yeni rotası..
    7. İran'dan "halkın itirazlarına kulak..
    8. Tunç Soyer kimdir hangi görevlerde..
    9. Velî (evliyâ) kimdir?
    10. Aboubakar Kamara'dan Yeni..
    11. Durdurulan araçta 99 kilogram kaçak..
    12. Çocuk terbiyesini öğreten bir Peygamber
    13. Partilerin oy pusulasındaki yeri belli..
    14. Ankara'da hangi parti önde? Ankara..
    15. Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu..
    16. Tren ve binek araç çapıştı: Yaralılar..
    17. Üç bin kişiyi affettin, oğlumu da..
    18. Organize İşler 2 ne zaman vizyona..
    19. İnanç karşıtı câmi düşmanlarının..
    20. Galatasaray'dan ayrılan Garry..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!