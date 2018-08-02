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İran'dan gövde gösterisi! Açıklamayı bizzat ABD yaptı... '48 saat içinde başlayabilir'

ABD'li yetkililer, ikili ilişkilerin giderek gerginleştiği İran'ın yıllık askeri tatbikat programını öne alarak, çok yakında Körfez'de büyük çaplı bir askeri faaliyete başlayacağını söylüyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:26
İran'dan gövde gösterisi! Açıklamayı bizzat ABD yaptı... '48 saat içinde başlayabilir'

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran'a yeniden yaptırımlar getirmesine karşı çok tepkili. Üst düzey İranlı yetkililer, ABD'nin ülkenin can damarı olan petrol ihracatını engelleme çabalarına kolay kolay boyun eğmeyeceklerini söylüyorlar.

ABD silahlı kuvvetlerinin Merkez Komuta karargahı, Hürmüz Boğazı dahil olmak üzere Körfez bölgesindeki askeri faaliyette artış gözlemlendiğini doğruladı. İran Devrim Muhafızları örgütü, petrol sevkiyatında stratejik önemde bir deniz yolu olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını denetleyen Merkez Komuta'nın sözcüsü Deniz Albay Bill Urban, "Körfez, Hürmüz Boğazı ve Oman Köfezi'nde İran'ın deniz operasyonlarındaki artışın farkındayız" dedi. Urban, "Bunları dikkatle izliyoruz ve uluslararası deniz yollarından ticaretin serbest akışı ve seyrüsefer serbestisinin idamesi için ortaklarımızla işbirliğine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

48 SAAT İÇİNDE BAŞLAYABİLİR

Urban beklenen askeri faaliyet hakkında bilgi vermedi ancak adlarının açıklanmaması koşuluyla Reuters ile konuşan kaynaklar, Devrim Muhafızları'nın tatbikatta 100'den fazla gemi kullanma hazırlığı yaptığını söylediler. Tatbikata yüzlerce kara askeri de katılabilir. Kaynaklar, tatbikatın dünden itibaren 48 saat içinde başlayabileceğini belirttiler.

Amerikalı yetkililer, tatbikatın, Tahran üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskısını giderek artıran ancak şimdiye kadar askeri güce başvurmamış olan Washington'a bir mesaj olacak biçimde zamanlandığını söylediler.

Trump'ın politikaları şimdiden İran ekonomisini zorluyor. Ancak ABD istihbaratına göre bu politikalar İran halkını ABD'ye karşı birleştirebilir ve İran'ın sertlik yanlısı liderlerinin elini güçlendirebilir.

İran'da bu yılın başından beri fiyat artışları, su ve elektrik kesintileri ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle bazı kentlerde protesto gösterileri yaşandı.

Salı günü Isfahan, Karaj, Şiraz ve Ahvaz kentlerinde yüzlerce kişi İran riyalindeki değer kaybının yol açtığı enflasyonu protesto ettiler.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:26
  1. İran
  2. askeri tatbikat

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