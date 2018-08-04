İran'dan geri çekilme sinyali

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada, eğer Suriye’deki istikrar kısmen sağlanırsa ve terörün varlığı ortadan kalkarsa ülkesinin istişari varlığını azaltabileceğini veya bitirebileceğini belirtti.

Kasımi, Suudi Arabistan ve İran’ın çıkarlarını korumak adına bir ofisin açılacağını, ülkesinin Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.



Öte yandan Kasımi, İran’ın ABD ile baskı altında pazarlık yapmayı kabul etmediğini açıkladı.