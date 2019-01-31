0553 313 94 23

İran'dan "geç oldu ama memnunuz" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"İran, ABD'nin yasa dışı yaptırımları geri getirmesinden sonra E3'ün nükleer anlaşmayı korumak için Mayıs 2018'de sunduğu taahhütlerinin geç kalınmış bir ilk adımı olan INSTEX'i memnuniyetle karşılıyor"

31 Ocak 2019 Perşembe 23:09
İran'dan "geç oldu ama memnunuz" açıklaması

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulmasını "geç kalınmış bir ilk adım" olarak niteledi.

Zarif, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için kurduğu INSTEX adı verilen ticari mekanizmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı, mekanizmayı nükleer anlaşmayı korumak için "geç kalınmış bir ilk adım" olarak nitelendirmekle birlikte memnun olduklarını belirtti. Zarif, şunları kaydetti:

"İran, ABD'nin yasa dışı yaptırımları geri getirmesinden sonra E3'ün (Almanya, Fransa, İngiltere) nükleer anlaşmayı korumak için Mayıs 2018'de sunduğu taahhütlerinin geç kalınmış bir ilk adımı olan INSTEX'i memnuniyetle karşılıyor. Avrupa ile karşılıklı saygı çerçevesinde ve eşit şartlarda yapıcı angajmana hazırız."

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için eylülde yeni bir ödeme mekanizması geliştirildiğini açıklamıştı.

Alman medyasında bugün yayımlanan haberlerde, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la ticaret için ortak bir ödeme mekanizması ve şirket kurdukları duyurulmuştu. "Instrument in Support of Trade Exchanges" (INSTEX) isimli şirketin Fransa'nın başkenti Paris merkezli olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği aktarılmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de mekanizmanın Alman, Fransız ve İngiliz yetkililer tarafından resmen duyurulacağını açıklamıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:09
  1. INSTEX
  2. iran
  3. SPV
  4. Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan ABD açıklaması: Geç kalınmış bir adım
    1. İran'dan ABD açıklaması: Geç kalınmış..
    2. ABD kuklası Guaido'dan Rusya ve Çin'e..
    3. Kuşadası'nda kullanılmayan otelde..
    4. Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte..
    5. Engelli genç tramvay durağında..
    6. "Bin TL gelirim var" demişti.....
    7. AB'den İran'la ticaret mekanizmasına..
    8. Suriyeli sanatçıların hikayeleri..
    9. İran'dan "geç oldu ama memnunuz"..
    10. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
    11. Beşiktaş Kagawa'yı duyurdu!
    12. Başkan Erdoğan paylaştı! Yeni dönem..
    13. Ali Koç sessizliğini bozdu!
    14. 1. Lig ekibinde mutlu son! Transfer..
    15. Altay, Sinan Özkan'ı transfer etti
    16. Aytemiz Alanyaspor'da transfer
    17. Kurtulmuş soruları yanıtladı
    18. Guaido Venezuela için "Ülke Planı"nı..
    19. Galatasaray'dan son dakika bombası!
    20. GÜNCELLEME - Lübnan'da yeni hükümet..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek