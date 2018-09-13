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İran'dan füze tehditi: 2 bin kilometre menzildeki hedefleri...

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, 2 bin kilometredeki hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabileceklerini söyledi.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:33
İran'dan füze tehditi: 2 bin kilometre menzildeki hedefleri...

İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, Irak'ın Erbil kentindeki İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampının füzelerle vurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Caferi, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun teröristlerden aldığı intikam, kirli hedeflerini ve zorbalıklarını İran'a dayatabileceklerini sanan süper güçlere manidar bir mesajdır." dedi.

İran'ın füze kapasitesine işaret eden Caferi, "İran toprakları çevresinde ve 2 bin kilometre menzildeki askeri kuvvetleri ve üsleri olanlar Devrim Muhafızları Ordusu'nun yüksek isabet oranına sahip füzelerinin menzilinde olduklarını bilmelidirler." ifadelerini kullandı.

İran, cumartesi günü İKDP'ye ait bir kampı karadan karaya 7 füzeyle hedef almış, saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle ABD'nin bölgedeki üslerini vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri ve bölgedeki bazı ülkeler tarafından tehdit olarak algılanıyor. Batılı ülkeler İran'ın balistik füze programını müzakereye açmasını talep ederken Tahran yönetimi, ülkenin füze programının stratejik ve savunma amaçlı olduğunu ifade ediyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:33
  1. Ordu
  2. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi

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