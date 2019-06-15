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İran'dan Fransa'ya nükleer anlaşma eleştirisi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani:- "Birçok görüşme yapılmasına karşın Fransa Cumhurbaşkanı'nın İran Cumhurbaşkanı'na nükleer anlaşmayı koruyacağına dair verdiği söz yerine getirilmedi. INSTEX mekanizmasının kağıt üzerinde kaldığı söylenmelidir" - Fransa Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez:- "Niyet ve çabalarımız INSTEX'in kurularak faaliyete başlaması yönündedir. Müzakere taraflarının ortak görüşlere ulaşması önemli ve Avrupa Birliği de nükleer anlaşmayı koruma iradesine sahiptir"

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:33
İran'dan Fransa'ya nükleer anlaşma eleştirisi

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için geliştirdiği ödeme mekanizmasının (INSTEX) kağıt üzerinde kaldığını ve henüz uygulanmadığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Meclis Başkanı Laricani Tahran'da, Fransa Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez'i kabul etti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmanın taraflarından Fransa'nın Tahran'a söz vermesine rağmen nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmamasını eleştiren Laricani, "Birçok görüşme yapılmasına karşın Fransa Cumhurbaşkanı'nın (Emmanuel Macron) İran Cumhurbaşkanı'na (Hasan Ruhani) nükleer anlaşmayı koruyacağına dair verdiği söz yerine getirilmedi." diye konuştu.

Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocakta kurulan ve Avrupa Birliği'nin de desteklediği INSTEX adı verilen ödeme mekanizmasının da henüz faaliyete girmediğini hatırlatan Laricani, "INSTEX mekanizmasının kağıt üzerinde kaldığı söylenmelidir." dedi.

ABD'nin bankacılık yaptırımlarına da işaret eden Laricani, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bankacılık yaptırımları aşılmadan sağlanamayacağına dikkati çekerek, iki ülke meclislerinin sorunların çözümü için önemli rol üstlenebileceğini kaydetti.

Fransa'nın nükleer anlaşmanın taraflarından biri olmasına karşın ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ardından İran'daki faaliyetlerini durdurmasından rahatsızlığını dile getiren Laricani "Total şirketi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'ı terk eden ilk Fransız şirket oldu." ifadesini kullandı.

Fransa Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı De Sarnez de İran ile ikili ilişkilere büyük önem atfettiklerine ve iki ülke meclislerinin "zor şartlarda" etkili rol oynayabileceğine dikkati çekti.

Fransa'nın nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ve anlaşmanın korunması için çaba harcadıklarını söyleyen De Sarnez, "Niyet ve çabalarımız INSTEX'in kurularak faaliyete başlaması yönündedir. Müzakere taraflarının ortak görüşlere ulaşması önemli ve Avrupa Birliği de nükleer anlaşmayı koruma iradesine sahiptir." dedi.

Orta Doğu'daki istikrarın da Fransa için önemli olduğunun altını çizen De Sarnez, Suriye ve Yemen'deki krizlerin siyasi yollarla çözülmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.




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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:33
  1. Fransa
  2. Fransa Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez
  3. INSTEX
  4. iran
  5. İran Meclis Başkanı Ali Laricani
  6. nükleer anlaşma

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