İran'dan Fransa'ya füze programı tepkisi

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın balistik füze programıyla ilgili yeni yaptırım tehditlerinin iki ülke arasındaki iş birliğine ve siyasi müzakerelerdeki hakim ruha aykırı olduğunu savundu.

Kasımi, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın füze programına yönelik yaptırım tehditleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada Paris yönetimini eleştirdi.

Füze kapasitesinin artırılmasının ulusal güvenliğin teminatı ve meşru savunma kabiliyetinin bir parçası olduğunu ileri süren Kasımi, bu programın caydırıcılık doktrinine dayandığını ifade etti.

İran'ın, bölgede barış ve istikrarın kalıcı olmasından yana olduğunu ancak ABD ile Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin yüksek sayıda sofistike ve hücum silahları sattığını iddia eden Kasımi, silah satışlarının bölgedeki denge ve istikrarın bozulmasının temel faktörü olduğunu savundu.

İran'ın savunma kabiliyetinin artırılmasının "mevcut reel tehditlerin" değerlendirilmesi sonucunda planladığını aktaran Kasımi, "İran ne kadar gerekli görürse o kadar güçlendirmeye devam edecek. İran füzelerinin kapasitesi müzakereye açık değildir. Bu nokta İran ile Fransa arasında devamlı olarak yapılan siyasi müzakerelerde Fransa'nın bilgisine sunulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın füze programı bağlamında yeni yaptırım tehditlerinin iki ülke arasındaki iş birliği ve siyasi müzakerelerdeki hakim ruha aykırı olduğunu ifade eden Kasımi, "Avrupa ülkelerinin her türlü yeni yaptırımı, İran'ın bu ülkelerle olan muamelesini gözden geçirmesine yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bugün Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, balistik füze programıyla alakalı İran ile yapılan müzakerelerin sonuca ulaşmaması durumunda Tahran'a yaptırım uygulayacaklarını söylemişti. Le Drian, daha önce de İran'ın balistik füze programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.



