İran'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Yakında insanlar üzerinde denemeye başlayacağız

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, “Covid-19'a karşı aşının hayvanlar üzerindeki denemeleri tamamlandı ve yakın zamanda bu aşının insanlar üzerindeki klinik denemelerine başlayacağız” dedi.

"Yerli bilgiler ve küresel deneyimler birlikte kullanıldı"

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Pharmex 2020 Uluslararası Orta Doğu Fuarı’nda konuştu. Nemeki, koronavirüs aşısını geliştirmek için etkili adımlar attıklarını söyleyerek, “Bugün, bilim insanlarımızın önemli bir kısmı Covid-19 aşısını geliştirmek için yerli bilgileri ve küresel deneyimleri birlikte kullanarak doğru yönde bir adım attılar” dedi.

"Ham maddelerin bölgedeki en büyük üreticilerinden biriyiz"

Son 4 aydır aşı üzerinde çalışan bilim insanlarının yanlarında olduğunu ve her an gelişmeleri takip ettiği belirten Nemeki, “Gelişmeleri çok yüksek sesle duyurmadık. Covid-19'a karşı aşının geliştirilmesinde etkili adımlar attığımızı söylemek istiyorum. Hayvanlar üzerindeki denemeler tamamlandı ve yakın zamanda bu aşının insanlar üzerindeki klinik denemelerine başlayacağız” ifadelerini kullandı. Nemeki, Yerli üreticiyi desteklemenin başlangıçta maliyetli olduğunu ancak uzun vadede büyük bir ulusal yatırım olduğuna dikkat çekerek, “İlaç üreticileri bir araya gelerek yatırım yaptılar. Bugün ülkenin farmasötik ham maddelerindeki bu temel değişikliğe tanık oluyoruz ve bu malzemelerin bölgedeki en büyük üreticilerinden biri olduk” dedi.