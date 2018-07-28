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İran'dan flaş karar! Ev hapisleri kaldırıldı

İran'da, 2011 yılından bu yana ev hapsinde tutulan muhalif liderler Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd'e uygulanan cezanın kaldırıldığı bildirildi

28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:28
İran'dan flaş karar! Ev hapisleri kaldırıldı

Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ev hapsini kaldırma kararı aldı." dedi. 

Söz konusu bilginin ismini açıklamadığı yetkili biri tarafından kendisine iletildiğini aktaran Kerrubi, konunun İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in masasında olduğunu belirtti. 

İran'da yayın yapan "ensafnews" adlı internet sitesine konuşan Hüseyin Kerrubi, İran liderinin konu hakkında görüşünü açıklamasını beklediklerini söyledi.

Kerrubi, Hamaney'in 10 gün içinde görüşünü belirtmemesi halinde konsey kararının doğrudan uygulanabileceğini ifade etti. 

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

Haziran 2013'te göreve gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim vaatlerinden biri de ev hapsinin kaldırılmasıydı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:28
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