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İran'dan flaş karar! 18 ürüne yasak geldi

İran Gümrük Müdürlüğü, 18 tarım ürününün ihracatının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:28
İran'dan flaş karar! 18 ürüne yasak geldi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, İran Gümrük Müdürlüğü, başta un, buğday, mısır ve arpa olmak üzere toplam 18 tarım ürününün ihracatının yasaklandığını ve yasağın ikinci bir duyuruya kadar uygulanması gerektiğini bildirdi.

İran Gümrük Müdürü Ali Ekber Şademani, söz konusu yasağın ülke genelinde bulunan tüm gümrüklerde uygulanacağını belirtti. İhracat yasağının gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:28
  1. İran

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