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İran'dan flaş hamle! Uçuşlar durduruldu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarına 'güvenlik uyarısı' yaptığı Irak'taki olaylar sebebiyle İran'ın da Necef kentine uçuşları durdurduğu bildirildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:01
İran'dan flaş hamle! Uçuşlar durduruldu

İran, hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle protestoların düzenlendiği Irak'ın Necef kentine uçuşları durdurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, "Şu anda Necef Havalimanı'na güvenli uçuş yapmak mümkün değil." dedi.

Necef'teki durumun yakından takip edildiğini aktaran Caferzade, "Necef Havalimanı'ndaki sorun ortadan kaldırıldığı an uçuşlar yeniden başlayacak." dedi.

Öte yandan Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı yetkilisi Ali Rüstemi de Necef'e hareket edecek bazı yolcu uçaklarının Bağdat'a yönlendirildiğini kaydetti.

EYLEMCİLER NECEF HAVALİMANI'NI BASMIŞTI

Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerde eylemciler dün Necef Havalimanı'nı basmıştı. Bunun üzerine Iraklı yetkililer havalimanına iniş ve kalkışların askıya alındığını duyurmuştu.

Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.

Söz konusu gerekçelerle Basra'da başlayan gösteriler, başkent Bağdat'ın yanı sıra Necef, Meysan ve Nasiriyye kentlerine de sıçramıştı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:01
  1. Necef Havalimanı
  2. Irak
  3. İran
  4. Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı

YORUM YAZ

  • TC Hakan VefaTC Hakan Vefa44 dk önce
    İran bir İslam Cumhuriyeti,dir.Suryede ki Müslümanları KatletmekteBu nasıl İslam kardeşliği ?gebertilerek öldürülmesi gereken birsivarsave da Hafız esadın Pi.i  Esat ve İşbirlikçilerdir.ç
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