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İran'dan saldırıya ilişkin yeni hamle! Ülkenin maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran'da dün askeri geçit töreninde gerçekleşen saldırıya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

23 Eylül 2018 Pazar 14:33
İran'dan saldırıya ilişkin yeni hamle! Ülkenin maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN DE ÇAĞIRILAN OLDU

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri maslahatgüzarının Ahvaz'daki terör saldırısının ardından yaptığı yorum nedeniyle bakanlığa davet edildiği belirtildi.

İran, ayrıca bugün Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Vekilini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Açıklamada, Hollanda ve Danimarka’nın saldırıyı gerçekleştiren El Ahvaziye örgüt üyelerine ikamet izni verdiği ifade edilmişti. Bakanlığın İngiliz diplomata ise örgütün sözcüsünün Londra'da yayın yapan bir televizyon kanalı aracılığıyla saldırının sorumluluğunu üstlenmesine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirttiği aktarılmıştı.

ABD VE KÖRFEZ ÜLKELERİ SORUMLU TUTULUYOR

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da askeri geçit töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı. İranlı yetkililer saldırıdan ABD ve Körfez ülkelerini sorumlu tutuyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 14:33
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) maslahatgüzarı
  4. İran Dışişleri Bakanlığı
  5. Ahvaz
  6. Hollanda
  7. Danimarka
  8. İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Vekili
  9. El Ahvaziye
  10. ABD
  11. Körfez ülkeleri

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