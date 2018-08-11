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İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...

İran Sınır Kuvvetleri Komutanı General Kasımi Rızayi; İran, Türkiye ve Azerbaycan, sınır işbirliğinin artması için üçlü toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:22
İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...

İran Sınır Kuvvetleri Komutanı General Kasımi Rızayi; İran, Türkiye ve Azerbaycan, sınır işbirliğinin artması için üçlü toplantı düzenlenmesini istedi.

İran Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre, Rızayi, Türkiye Jandarma Kuvvetleri Komutanı General Arif Çetin ile Maku kenti Boralan sıfır sınır noktasında yaptığı görüşmede, bu oturumlar ve sınır işbirliğinin dost ve kardeş İran ve Türkiye arasında birlik ve beraberliğe sebep olacağını belirtti.

İran ve Türkiye arasında sınır ve güvenlik sorunu olmadığını ifade eden General Rızayi, iki ülke sınır güçlerinin bölgede güvenliğin artması için çaba harcadıklarını söyledi.

General Rızayi, İran ve Türkiye arasındaki Bazorgan, Sero ve Razi sınır kapılarındki geçişlerin kolaylaştırılması ve sürekli olması gerektiğine vurgu yaptı.

General Çetin de, İran ve Türkiye’nin eskiden dost ve kardeş ülke olduklarını ve sınırların iki devlet ve milleti uzaklaştırmayacağını belirterek, iki ülke dostluğundan dolayı sınırlarda tam güvenliğin hakim olduğunu söyledi.

General Çetin, iki ülkenin sınır güvenlikleri için eşya, insan, uyuşturucu kaçakçılığı ve terösistlerle mücadele ettiğini belirterek, Türkiye askeri güçlerinindaha çok işbirliği için İranlı meslektaşları ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Toplantıda sınır bölgelerindeki askeri birimlerin komutanlarının görüşmesi hususunda taraflar anlaşmaya vardılar.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:22
  1. İran
  2. Türkiye
  3. Azerbaycan

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  • ferhat ferhat 28 dk önce
    iran batmakta ve yer yüzünden silinmesine az kalmış bir ülke.Artık varlığını sürdürmek için dünyan kamuoyuna BM t yeyalvarmak zorunda iİRan ın işi bitti. BU Virüs yeryüzünden silinecek inşallah.
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