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İran'dan flaş açıklama: Operasyona katılmayacağız

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, Esed'in İdlib'e düzenleyeceği herhangi bir operasyona katılmayacaklarını açıkladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:34
İran'dan flaş açıklama: Operasyona katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'deki iç savaşın düğüm noktası haline gelen İdlib'le ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Kasımi, Suriye ordusunun yapacağı olası bir operasyona İran'ın katılmayacağını söyledi.

İdlib konusunun Suriye halkına zarar vermeden çözülmesi gerektiğini belirten Kasım, Türkiye ve Rusya ile yapılan görüşmelerde bazı konuları gündeme getirdiklerini belirtti.

"ÜLKENİN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ"

İran'ın Suriye'de sadece danışmanlık desteği verdiğinin altını çizen Tahran sözcüsü, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve bu nedenle kısa süre içerisinde ülkenin "teröristlerden" temizlenmesini istediklerini ifade etti.

Kasımi, "Şu an İdlib'de insani konular için girişimler var. Bunların başarıya ulaştığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İÇ SAVAŞTA SON NOKTA: İDLİB

İdlib, Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşın ardından muhaliflerin elinde kalan son büyük şehir olarak öne çıkıyor. Savaşın düğüm noktalarından biri olan kent, bir süredir Esed rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

İran'ın Suriye'de birçoğu paramiliter güçler olmak üzere 100 bine yakın silahlı gücü olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:34
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