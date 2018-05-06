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İran'dan flaş açıklama: ABD pişman olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşması ile alakalı atacağı her adıma, karşılık vereceklerini söyledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 22:47
İran'dan flaş açıklama: ABD pişman olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015 yılında İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşması ile alakalı atacağı tüm adımlara karşılık vereceklerini açıkladı.

Trump’ın konu ile alakalı alacağı kararlar hakkında planları olduğunu söyleyen Ruhani, “ABD anlaşmadan ayrılması halinde pişman olacak” ifadelerini kullandı. ABD’nin böyle bir karar alması halinde tarihi bir yanlışa düşeceğini vurgulayan Ruhani, “Kimse ile silahlarımız ve savunmamız hakkında münakaşaya girmeyeceğiz. İhtiyacımız doğrusunda, silahlar, füzeler ve tesisler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 22:47
  1. Hasan Ruhani
  2. ABD
  3. İran
  4. Rusya
  5. Çin
  6. İngiltere
  7. Fransa
  8. Almanya
  9. Donald Trump

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