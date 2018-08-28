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İran’dan, Esed rejimine destek

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi yaptığı açıklamada, Suriye’de Beşşar Esed rejim ordusunun yeniden yapılandırılması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

28 Ağustos 2018 Salı 13:20
İran’dan, Esed rejimine destek

Hatemi, başkent Şam'da Esed rejimi ile imzaladıkları askeri iş birliği anlaşmasının detayları hakkında Lübnan'ın El Meyadin televizyon kanalına açıklamada bulundu.

İranlı Bakan, "Şu an gündemdeki en önemli konu Suriye'nin yeniden yapılandırılması. İmzalanan anlaşmanın en önemli maddesi (rejime ait) ordunun ve savunma sanayisinin yeniden yapılandırılması konusu oldu." dedi.

İRAN'IN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

İran'ın, anlaşma kapsamında bu iki alanda rejime "her türlü askeri hizmeti" vereceğini belirten Hatemi, şunları kaydetti:

"İran'ın Suriye'deki varlığı Suriye hükümetinin isteği doğrultusunda gerçekleşti. Buradaki varlığına ilişkin üçüncü bir ülkenin görüş bildirme hakkı yoktur. Bu İran ve Suriye arasında bir konudur. Kimsenin buna müdahale hakkı yok."

İran Savunma Bakanı Hatemi, dün ve önceki gün Şam'ı ziyaret etmiş, askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçen hafta İran'ın Suriye'deki güçlerini çekmesi gerektiğini söylemişti.

İran, Suriye iç savaşına müttefiki Esed rejiminin safında 2013'ün başında dahil olmuştu. İran, Hizbullah'ın yanı sıra 2015'in başında da bir ok ülkeden Şii milisi ve özel kuvvetlerini Suriye'ye göndermişti.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:20
  1. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  2. İran Savunma Bakanı Hatemi
  3. Beşşar Esed

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