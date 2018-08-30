İran'dan Erdoğan'a övgü, ABD'ye eleştiri!

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Zarif, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Amerikalılar baskı uygulamak ve imtiyaz koparmak konusunda sınır tanımadıklarını gösterdiler. Hatta kendi müttefiklerini dahi bu baskılardan uzak tutmadılar." dedi.

Zarif, ABD'nin müttefikleri Türkiye ve Avrupa ülkelerinin, Washington yönetiminin güvenilir bir ortak olmadığı sonucuna vardığını ifade etti.

ABD'nin müttefiki Türkiye'ye uyguladığı baskılar karşısında Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşuna övgüde bulunanZarif, "ABD'nin bazı ülkelere karşı baskıları kısa vadeli etkilere sahip olsa da bu ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.