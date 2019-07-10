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İran'dan Erbil'in dağlık bölgesine topçu saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23
İran'dan Erbil'in dağlık bölgesine topçu saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ERBİL (AA) - İran güçlerinin, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık bölgeye düzenlediği topçu saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erbil'e bağlı Soran İlçesi Kaymakamı Kırmanc İzzet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yerel medyaya yaptığı açıklamada, İran topçu birliklerinin Sidekan sınır bölgesini vurduğunu belirtti.

Sınır bölgesindeki Berbizin, Telan, Bekepoşk ve Dustana köylerinin top atışlarının hedefi olduğunu aktaran İzzet, saldırıda aynı aileden 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını söyledi. İzzet, hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kız ile yaralanan 14 ve 23 yaşlarındaki gençlerin kardeş olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırıda ayrıca tarım arazilerinin de zarar gördüğü kaydedildi.

İran'ın Irak sınırı yakınlarında bulunan Batı Azerbaycan vilayetine bağlı Piranşehir ilçesinde dün Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetmişti.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23
  1. Erbil
  2. Irak
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