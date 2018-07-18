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İran'dan Erbil'e top atışı: 2 kişi öldü

İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimin'nde (IKBY) yer alan Erbil'in sınır bölgesindeki İran-Kürdistan Demokrat Partisi kamplarını topla vurması sonucu 2 Peşmerge'nin öldüğü belirtildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
İran'dan Erbil'e top atışı: 2 kişi öldü

İ-KDP tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İran'ın dün öğlen saatlerinden itibaren İran-IKBY arasındaki sınır bölgesini ağır toplarla vurması sonucu 2 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği ifade edildi. 

Açıklamada, top atışlarında bir Peşmerge'nin yaralandığı, bölgedeki ormanlık ve tarım alanlarında ciddi zararın meydana geldiği kaydedildi. 

İran'a ait topçu birlikleri, dün Erbil'in Sidekan nahiyesindeki 8 köyün yer aldığı sınır bölgesini top atışına tutmuştu. 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
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