İran'dan Erbil'e top atışı: 2 kişi öldü
İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimin'nde (IKBY) yer alan Erbil'in sınır bölgesindeki İran-Kürdistan Demokrat Partisi kamplarını topla vurması sonucu 2 Peşmerge'nin öldüğü belirtildi.18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
İ-KDP tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İran'ın dün öğlen saatlerinden itibaren İran-IKBY arasındaki sınır bölgesini ağır toplarla vurması sonucu 2 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, top atışlarında bir Peşmerge'nin yaralandığı, bölgedeki ormanlık ve tarım alanlarında ciddi zararın meydana geldiği kaydedildi.
İran'a ait topçu birlikleri, dün Erbil'in Sidekan nahiyesindeki 8 köyün yer aldığı sınır bölgesini top atışına tutmuştu.
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