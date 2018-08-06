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İran'dan Donald Trump'a müzakere şartı, Avrupa'ya "somut eylem" çağrısı

İran Cumhurbaşkanı HasanRuhani, Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde bu ülkeyle müzakereye açık olduklarını söyledi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:31
İran'dan Donald Trump'a müzakere şartı, Avrupa'ya "somut eylem" çağrısı

İran devlet televizyonunda canlı yayında açıklamalar yapan Ruhani,  ABD'nin yaptırımları devam ederken bu ülkeyle müzakerelerin bir anlamı  olmayacağını belirtti.

"TRUMP İRAN'DA KARIŞIKLIK ÇIKARMAYI AMAÇLIYOR"

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ön koşulsuz görüşme teklifinin  gelecek seçimlerde Amerikan kamuoyunu etkilemek ve İran'da karışıklık çıkarmaya  yönelik olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Yaptırım uygularken müzakereye davet  etmenin bir anlamı yok. Müzakere için şartımız karşı tarafın sadakatini  göstermesi ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesidir. Bizim müzakere  için ön koşulumuz yok." dedi.

İran'ın her zaman müzakereye vurgu yaptığını ve bunun örneğinin de  nükleer anlaşmada görüldüğünü belirten Ruhani, "Müzakerenin temeli sadakattir,  masayı terk edip yaptırım uygulayan biriyle nasıl müzakere edeceğiz." diye konuştu.

AVRUPA'DAN SOMUT EYLEMLER BEKLİYORUZ

İran'ın bugün ABD’ye karşı yalnız olmadığını ve anlaşmanın tarafı  diğer ülkelerin anlaşmaya bağlı olduğunu söyleyen Ruhani,  "Avrupalı ortaklarımız  ve diğer ülkeler ellerinden geleni yaptı ancak biz somut eylemler bekliyoruz.”  ifadelerini kullandı.

ABD'nin yarın devreye girecek yaptırımlarına ilişkin Ruhani, “Asıl  ambargolar üç ay sonra başlayacak. Avrupa, Çin ve Rusya bize gelecek ambargolara  direnme sözü verdi. Bu şartlarda Asya ülkeleri bizim için çok önemli fakat  Avrupa’yla ilişkilerimizi geliştirmemek için de bir engel yok.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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