0553 313 94 23

İran'dan diplomatlarını "istenmeyen kişi" ilan eden Arnavutluk'a tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi:"Bu girişimin İran'ın Avrupa ile iyi ilişkilerine zarar vermek için ortaya konulduğunu düşünüyoruz. Arnavutluk; ABD, İsrail ve bazı terör gruplarının senaryosuna kurban gitti"

20 Aralık 2018 Perşembe 13:20
İran'dan diplomatlarını "istenmeyen kişi" ilan eden Arnavutluk'a tepki

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İranlı iki diplomatın Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edilmesinde ABD ve İsrail'in baskılarının etkili olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, "Bu girişimin İran'ın Avrupa ile iyi ilişkilerine zarar vermek için ortaya konulduğunu düşünüyoruz. Arnavutluk; ABD, İsrail ve bazı terör gruplarının senaryosuna kurban gitti." dedi.

Arnavutluk'un aldığı kararda başka ülkelerin etkisi olduğunu belirten Kasımi, kararın ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlattı.

Kasımi, konuyla ilgili Arnavutluk yetkilileriyle görüşeceklerini belirterek, "Arnavutluk bağımsızlığını ve güvenliğini koruyabilmeli ve başka ülkelerin İran ile ilişkilerini etkilemesine izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edlira Prendi, dün AA muhabirine, "Arnavutluk, ülkenin güvenliği için tehdit oluşturan eylemlere karıştıklarından şüphelenilen İran Büyükelçiliğinden iki diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi yönünde karar aldı." açıklamasında bulunmuştu.

Prendi, bu iki diplomatın Arnavutluk'taki eylemlerinin diplomatik statülerine karşı olduğunu ve söz konusu kişilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri kararının, müttefik ülkelerle istişare edilerek alındığını açıklamıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:20
  1. Arnavutluk
  2. Behram Kasımi
  3. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melis'te onaylandı! 2 milyar 250 milyon lira destek verilecek
    1. Melis'te onaylandı! 2 milyar 250..
    2. Putin ABD'nin Suriye'den çekilme..
    3. Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi
    4. Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı..
    5. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu..
    6. Bir harf yüzünden 7 yıl maaş alamadı
    7. Çocukta pnömoni yani zatürre
    8. Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 6..
    9. Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar..
    10. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
    11. Bu halini unutun! İşte imajını..
    12. Dünyadaki cennet hanede saadet idi,..
    13. "İran istihbaratının İsrail..
    14. UEFA, en fazla Türk kulüplerine ceza..
    15. Kuşatma devam ediyor! El bombası atan..
    16. Ailede muhabbet kalmadı
    17. Almanya'nın kamu borcu üçüncü çeyrekte..
    18. Putin: “İstanbul zirvesinde Türkiye,..
    19. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    20. Son 10 yılda ne oldu? İşte asgari..
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!