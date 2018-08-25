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İran'dan dikkat çeken Irak kararı!

İran, Temmuz ayında Irak'a vermeyi durdukları elektriği yeniden vermeye başladıklarını açıkladı. İran Enerji Bakanı Rıza Erdkanyan, Irak’ın borçlarını ödemeye başladığını belirtti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:28
İran'dan dikkat çeken Irak kararı!

İran Enerji Bakanı Rıza Erdkanyan, ülkesinin Temmuz ayının başında Irak’a vermeyi durdukları elektriği yeniden vermeye başladıklarını duyurdu. 

İran Enerji Bakanı Rıza Erdkanyan, Temmuz ayının başında Irak’a vermeyi durdukları elektriği yeniden vermeye başladıklarını duyurdu. Irak’ın ülkelerine olan elektrik borçları konusuna değinen İran Enerji Bakanı Rıza Erdkanyan, Irak’ın borçlarını ödemeye başladığını belirterek, söz konusu ödemelerin daha hızlı bir şekilde yapılmasını umduğunu dile getirdi. 

İran'ın, Irak'a verdiği elektriği, borçlarının birikmesi nedeniyle 7 Temmuz’da elektriği kesmesi Irak’ta hükümet aleyhine gösterilere neden olmuştu. 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:28
  1. İran
  2. Irak

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