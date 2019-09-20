0553 313 94 23

İran'dan ABD ve Suudi Arabistan'a çok sert uyarı: "Gözümüzü kırpmayız!"

ABD ve Suudi Arabistan'ın 'petrol rafinerileri saldırısı sonrası' İran'ı suçlamaları ile ilgili açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Savaş istemiyoruz ama bölgemizi korumak için gözümüzü kırpmayız" ifadelerini kullandı.

20 Eylül 2019 Cuma 15:09
İran'dan ABD ve Suudi Arabistan'a çok sert uyarı: "Gözümüzü kırpmayız!"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan petrol rafinerilerine saldırısı sonrası İran'a yönelik suçlamalara çok sert cevap verdi.

Zarif Suudi Arabistan petrol rafinerilerine yapılan saldırılarla ilgili İran'a yönelik suçlamaların uydurma olduğunu belirtterek, herhangi bir askeri operasyona karşı hazırlıklı olduklarını yineledi.

Zarif açıklamasında, ''Çok ciddi bir şekilde savaş istemediğimizi açıklıyoruz. Bir askeri çatışma ile uğraşmak istemiyoruz. Ama bölgemizi savunma için gözümüzü kırpmayız.'' ifadelerini kullandı.

ABD ve Suudi Arabistan'ı uyardı

Herhangi bir askeri çatışmanın çok büyük zayiata neden olacağını belirten Zarif, ABD ve Suudi Arabistan'ı uyardı.

Washington ve Riyad yönetimi 14 Eylül'de Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırılar sonrası, İran'ı suçlayarak saldırılarda kullanılan silahların İran'a ait olduğunu ileri sürdü.

İran ise iddiaları reddederken iki ülkenin İran'a karşı olası bir askeri operasyona girişmemesi uyarısında bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:09
  1. Cevad Zarif
  2. İran
  3. ABD
  4. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıllardır bekliyorlardı... Böyle kutladılar
    1. Yıllardır bekliyorlardı... Böyle..
    2. Rezidanslar yapan FETÖ'cü iş adamı..
    3. Konu: Terörle mücadele! Balistik füze..
    4. Kadroya geçen 4/D’li taşeron işçilere..
    5. Adalet Bakanı Gül: Kıbrıs Türk..
    6. 'İklim krizi' 200 milyon insanı..
    7. Başkan Erdoğan: Marka şehirler kuracağız
    8. İnternete kavuşan köylülerin sevinci
    9. Dani Alves Brezilya Ligi’ne adapte..
    10. Adıyaman'da göçmen kaçakçılığı..
    11. Zerdeçalın faydaları: Zerdeçal nasıl..
    12. 'Rusya'ya anında yanıt vermeye hazırız'!
    13. Kıvanç Tatlıtuğ'un "30 bin TL" yalanı..
    14. Kenevir tohumu üretimi 2023’te 150..
    15. MİT ve TSK'den PKK'nın sözde..
    16. Bakan Pakdemirli duyurdu: Pendik'deki..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    18. EYT yasasında son durum ne?
    19. İsmayilov dünya ikincisi oldu!
    20. YTB'nin 8'inci dönem 'Türkiye..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!