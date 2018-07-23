0553 313 94 23

İran'dan çok sert PKK tepkisi: Vuracağız!

İran İçişleri Bakanlığı, PKK’nın İran kanadı PEJAK’ın düzenlediği ve 11 İran askerinin öldüğü saldırının ardından komşu ülkelere gerekli müdahaleyi yapma çağrısında bulundu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:13
İran'dan çok sert PKK tepkisi: Vuracağız!

İran'ın batısında bulunan Merivan kırsalında 2 gün önce PKK’nın İran kanadı PEJAK teröristleri ile İranlı askerler arasında çıkan çatışma sonucunda 11 İranlı asker hayatını kaybetmişti. İran İçişleri Bakanı Güvenlik Yardımcısı Hüseyin Zülfikari saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Söz konusu terör örgütlerinin geçmişi bazı komşu ülkelere dayanıyor. Biz söz konusu komşu ülkelere bu teröristlere karşı gereken müdahaleyi yapmalarını bildirdik, ancak gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda ülkemizin güvenliğini sağlamak için teröristlerin sınırlardaki mevzilerini hedef alacağız'' ifadelerini kullandı.

İran Yargı Gücü Başkanı Ayetullah Sadık Laricani de bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu cinayeti gerçekleştirenler ve bunun arkasında duran unsurlar bu tür cinayetlerle İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede ve dünyadaki tavırlarını etkileyebileceklerini düşünüyor. Bu kesinlikle yanlış bir algı zira İran halkı İslami İnkılap tarihi boyunca bu ve bundan da daha büyük saldırıları geride bıraktı. Ancak ilkelerinden bir adım bile uzaklaşmadı'' dedi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de yaptığı bir açıklamada söz konusu teröristleri destekleyen yabancı istihbarat servislerini uyararak, ''Devrim Muhafızları yakın bir zamanda intikam alacaktır'' ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:13
  1. İran
  2. PKK
  3. İran Devrim Muhafızları

YORUM YAZ

  • SADEROMASADEROMA7 dk önce
    EY IRAN TÜRKIYE SENELERDIR PKK YA KARSI SAVASIYORDU SEN ONLARI BESLIYORDUN SIMDI SIRA SANA GELINCE NEDEN BÖGÜRÜYORSUN KENDINI KENDIN SAVUNACAKSIN AMERIKAYA KAFA TUTUYORSUNPKK TERÖRISTLERINDENMI KORKUYORSUN EL IRANI .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi Mesut cevabı!
  1. Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi..
  2. İşte dünyanın peşinden koştuğu..
  3. AK Parti'den yeni bedelli askerlik..
  4. Ekmek hamuru nasıl mayalanır?
  5. Hamilelikte kan pıhtılaşması neden olur?
  6. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM..
  7. Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi
  8. Emrah Serbes'e verilen hapis cezası..
  9. Bebeklerde bıngıldak kapanması neden..
  10. Bedelli askerlik teklifinde ilk madde..
  11. İran'dan çok sert PKK tepkisi:..
  12. DP'den Meral Akşener açıklaması
  13. Bardakta kek nasıl yapılır?
  14. ABD-İran arasındaki kriz sıcak savaşı..
  15. Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır?
  16. Fırında sebzeli balık tarifi
  17. Baharatlı patlamış mısır nasıl yapılır?
  18. Fransa'yı karıştırmıştı... Macron..
  19. İç pilavlı börek nasıl yapılır?
  20. Gözlerinize çay poşeti koyarsanız.....
Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
İran'dan "intikam" açıklaması
İran'dan "intikam" açıklaması
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm