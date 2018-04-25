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İran'dan çok sert çıkış! Amerika ve Fransa'ya patladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
İran'dan çok sert çıkış! Amerika ve Fransa'ya patladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, P5+1 ülkeleri ile Tahran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesini savunan ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi.

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump için "tüccar" ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, Trump'ın yeni anlaşma isteme hakkı olmadığını söyledi.

ABD VE FRANSA'YA PATLADI

Canlı yayında İran devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Fransa’nın teklifine sert yanıt verdi. "Bir Avrupa ülkesinin lideriyle birlikte, 7 tarafı olan anlaşma hakkında karar vermek istediklerini söylüyorlar. Ne için? Hangi hakla?" dedi.

"SENİN SİYASET GEÇMİŞİN YOK"

İran Cumhurbaşkanı, ABD Başkanlığı’na aday olana kadar iş adamı ve TV yıldızı olarak tanınan Trump için ise şu ifadeleri kullandı: "Senin siyasette geçmişin yok, hukuk geçmişin yok, uluslararası anlaşmalar konusunda hiçbir zeminin yok. Bir tüccar, bir esnaf, bir inşaatçı uluslararası ilişkiler konusunda nasıl yargıda bulunabilir?"

Macron ABD'de Trump ile yaptığı ortak açıklamada AB'nin İran'la nükleer anlaşmanın değiştirilmeden muhafaza edilmesine yönelik pozisyonundan geri adım atmış ve "şu andan itibaren ABD ile birlikte yeni bir anlaşma üzerinde çalışmak istediğini" belirtmişti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
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