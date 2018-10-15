İran'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den açıklama geldi.

Kasımi, İran'ın Cemnal Kaşıkçı hakkında İran'ın nasıl bir duruş sergileyeceği yönündeki sorulara, "Gerçekler ortaya çıkana kadar, Tahran yönetimi Kaşıkçı davasıyla ilgili yorum yapmayacaktır" dedi.