0553 313 94 23

İran'dan Batı ülkelerine "Netanyahu'nun papağanı" suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"Netanyahu, önce nükleer bomba fabrikasının yanında durup İran'ı yok etmekle tehdit etti. Şimdi de herhangi bir noktaya ulaşabilen saldırgan füzeleriyle övünüyor ve hala İran'ın caydırıcı ve savunma amaçlı füzelerinden yakınıyor. Batı da onun endişelerini papağan gibi tekrar ediyor"

18 Aralık 2018 Salı 15:29
İran'dan Batı ülkelerine "Netanyahu'nun papağanı" suçlaması

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batı ülkelerini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Tahran'a karşı asılsız iddialarını papağan gibi tekrarlamakla" suçladı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in iddialarını destekledikleri gerekçesiyle Batı ülkelerini eleştirdi. Zarif, şu ifadeleri paylaştı:

"Netanyahu, önce nükleer bomba fabrikasının yanında durup İran'ı yok etmekle tehdit etti. Şimdi de herhangi bir noktaya ulaşabilen saldırgan füzeleriyle övünüyor ve hala İran'ın caydırıcı ve savunma amaçlı füzelerinden yakınıyor. Batı da onun endişelerini papağan gibi tekrar ediyor."

İsrail Başbakanı Netanyahu, ağustos ayı sonunda Dimona'daki nükleer tesisi ziyaretinde Tahran yönetimini tehdit etmişti. Netanyahu dün de İsrail Havacılık Endüstrisi tesisine yaptığı ziyarette, "Ortadoğu'nun herhangi bir noktasını hedef alabilen ve başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı kapasitede füzeler geliştirdiklerini" söylemişti. İsrail, resmen doğrulamasa da bölgede nükleer silahlara sahip tek ülke olarak biliniyor. Tel Aviv yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT) imzalamayı da reddediyor.

ABD ve İsrail, İran'ın balistik füze programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini öne sürüyor.

BMGK, Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla 4 Aralık'ta kapalı kapılar ardında toplanarak, Tahran'ın balistik füze denemelerini ele almış ancak toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.

ABD'nin mayıs ayında tek taraflı olarak çekildiği İran ile varılan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'ın nükleer silah başlıkları taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor. Tahran ise geliştirdiği füzelerin konvansiyonel olduğunu ve bu kararı ihlal etmediğini savunuyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:29
  1. iran
  2. İran ​​​Dışişleri Bakanı Muhammed ​​Cevad Zarif
  3. İsrail Başbakanı Binyamim Netanyahu
  4. Nükleer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump yönetimi Yemenli anneye, ölüm döşeğindeki çocuğunu ziyaret izni vermiyor
    1. Trump yönetimi Yemenli anneye, ölüm..
    2. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    3. Beslenme çantası hazırlarken...
    4. Fotoğraflar az önce geldi! Sınırda..
    5. Boş oturanı Allah da sevmez kul da...
    6. Yeni yıl hediyeleri Beko'dan
    7. "Başarıya imza atacağız"
    8. Erdoğan'ın Başdanışmanı Ali Koç..
    9. GÜNCELLEME - Kırşehir'de ambulans..
    10. CHP Ardahan ilçe belediye başkan..
    11. Arçelik'ten şık ve teknolojik yılbaşı..
    12. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar..
    13. Murat Özdemir akıl hastanesine sevk..
    14. Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    15. CHP Adıyaman ilçe belediye başkan..
    16. Erdoğan Ampute Milli Takım'ı kabul etti
    17. "Ligde ilk 6'da yer bulmaya çalışacağız"
    18. 2018 Dünya Latin Dansları Kupası
    19. CHP Kırşehir ilçe belediye başkan..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor