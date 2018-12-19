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İran'dan Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Avustralya'nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının Filistin ve Ortadoğu sorununun çözümüne hizmet etmeyeceğini belirtti

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:15
İran'dan Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Avustralya'nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının uluslararası sözleşmelerin ihlali olduğunu söyledi.

Kasımi, İslami Azad Üniversitesi Haber Ajansı'na (ANA) yaptığı açıklamada Avustralya'nın aldığı kararın "yanlış ve hesaplanmamış" olduğunu belirterek, bunun işgal altındaki topraklar ve Filistin ile ilgili tüm uluslararası kararların ihlali olduğunu ifade etti.

Avustralya'nın attığı adımın Filistin ve Ortadoğu sorununun çözümüne hizmet etmeyeceğini kaydeden Kasımi, bu kararın bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını dile getirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta sonu yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuş, büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri çok sayıda Filistinliyi şehit etmişti.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:15
  1. Avustralya
  2. iran
  3. Kudüs
  4. Tahran

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